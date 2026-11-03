Pandora A-S Unsponsored Level 1 American Depositary Receipt Repr 8 Sh Aktie
WKN DE: A41047 / ISIN: US6983413021
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pandora A-S Un legt Quartalsergebnis vor
Pandora A-S Un wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,103 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.
Pandora A-S Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 991,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 981,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD im Vergleich zu 1,29 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 5,05 Milliarden USD, gegenüber 4,92 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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