Pandora A-S Unsponsored Level 1 American Depositary Receipt Repr 8 Sh Aktie
WKN DE: A41047 / ISIN: US6983413021
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pandora A-S Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pandora A-S Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,162 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pandora A-S Un ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,07 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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