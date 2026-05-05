Ausblick: Pandora A-S Un präsentiert Quartalsergebnisse

Pandora A-S Un lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,207 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,11 Milliarden USD gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 5,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,92 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at