Pandox AB Aktie
WKN DE: A14U1R / ISIN: SE0007100359
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Pandox (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pandox (B) lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,580 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent auf 1,66 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,87 SEK, gegenüber 16,13 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 9,24 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,47 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pandox AB (B)
|
07:01
|Ausblick: Pandox (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Pandox (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Pandox (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Pandox (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Pandox AB (B)
Aktien in diesem Artikel
|Pandox AB (B)
|16,44
|-1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.