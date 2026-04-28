Ausblick: Pandox (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pandox (B) lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,580 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent auf 1,66 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,87 SEK, gegenüber 16,13 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 9,24 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,47 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at