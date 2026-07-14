Pandox AB Aktie
WKN DE: A14U1R / ISIN: SE0007100359
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Pandox (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pandox (B) wird am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,42 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,61 SEK erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 5,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,80 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,90 Milliarden SEK umgesetzt.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,94 SEK je Aktie, gegenüber 16,13 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 8,39 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 7,47 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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