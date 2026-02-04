Ausblick: Pandox (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pandox (B) stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,34 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pandox (B) noch 2,98 SEK je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,05 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,90 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,14 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,04 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,95 Milliarden SEK, gegenüber 7,14 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at