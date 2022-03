Ausblick: Panostaja veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Panostaja wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Panostaja im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,011 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 34,7 Millionen EUR aus – eine Minderung von 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Panostaja einen Umsatz von 36,7 Millionen EUR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,077 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,035 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 135,0 Millionen EUR, gegenüber 133,0 Millionen EUR im Vorjahr.

