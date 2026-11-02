Ausblick: Par Pacific mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Par Pacific präsentiert in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,65 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Par Pacific ein EPS von 5,16 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Par Pacific in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 23,84 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,16 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 9,41 Milliarden USD, gegenüber 7,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net