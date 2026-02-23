Ausblick: Par Pacific veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Par Pacific äußert sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD gegenüber -1,010 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,83 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Par Pacific für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,68 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,64 USD je Aktie, gegenüber -0,590 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 7,29 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at