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WKN DE: A12CUR / ISIN: US69888T2078

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Par Pacific veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Par Pacific wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 8,22 USD. Dies würde einem Zuwachs von 602,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Par Pacific 1,17 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 26,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,65 USD je Aktie, gegenüber 7,16 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 8,07 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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