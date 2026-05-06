Par Technology CorpShs Aktie
WKN: 867279 / ISIN: US6988841036
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Par Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Par Technology wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Par Technology noch -0,600 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,65 Prozent auf 117,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,529 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,090 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 494,9 Millionen USD, gegenüber 455,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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06.05.26
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