Ausblick: Paradeep Phosphates präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Paradeep Phosphates lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,24 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Paradeep Phosphates in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 64,15 Milliarden INR im Vergleich zu 68,72 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,08 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,60 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 247,18 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 102,01 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net