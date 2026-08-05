Paradox Interactive AB Aktie
WKN DE: A2AKVC / ISIN: SE0008294953
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Paradox Interactive AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Paradox Interactive AB lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Paradox Interactive AB die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,48 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Paradox Interactive AB 1,04 SEK je Aktie eingenommen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 512,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 11,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 458,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,96 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,19 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,18 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,19 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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