Ausblick: Paradox Interactive AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Paradox Interactive AB wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,652 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 44,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,17 SEK erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 463,6 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 405,1 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,93 SEK, gegenüber 1,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,13 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,19 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at