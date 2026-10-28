Paradox Interactive AB Aktie
WKN DE: A2AKVC / ISIN: SE0008294953
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Paradox Interactive AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Paradox Interactive AB gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,716 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,880 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 11,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 441,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395,0 Millionen SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,41 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,19 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,13 Milliarden SEK, gegenüber 2,19 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paradox Interactive AB
|
28.10.26
|Ausblick: Paradox Interactive AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Paradox Interactive AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Paradox Interactive AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Paradox Interactive AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Paradox Interactive AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Paradox Interactive AB
Aktien in diesem Artikel
|Paradox Interactive AB
|12,85
|5,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.