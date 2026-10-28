Ausblick: Paradox Interactive AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paradox Interactive AB gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,716 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,880 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 11,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 441,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395,0 Millionen SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,41 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,19 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,13 Milliarden SEK, gegenüber 2,19 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at