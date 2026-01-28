Paradox Interactive AB Aktie
WKN DE: A2AKVC / ISIN: SE0008294953
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Paradox Interactive AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Paradox Interactive AB gibt am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,569 SEK. Dies würde einer Verringerung von 80,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Paradox Interactive AB 2,94 SEK je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 33,97 Prozent auf 950,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Paradox Interactive AB noch 709,1 Millionen SEK umgesetzt.
6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,09 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 5,54 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,27 Milliarden SEK, gegenüber 2,20 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
