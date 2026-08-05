Parag Milk Foods Aktie

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WKN DE: A2AJW9 / ISIN: INE883N01014

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Parag Milk Foods stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Parag Milk Foods wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,70 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,41 Prozent verringert. Damals waren 2,31 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 9,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 9,33 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,65 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,06 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 42,43 Milliarden INR, gegenüber 38,18 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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