WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Paramount Skydance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paramount Skydance veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,005 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Paramount Skydance noch -0,330 USD je Aktie verloren.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,98 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Paramount Skydance für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,15 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie, gegenüber -9,340 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 28,95 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 29,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

