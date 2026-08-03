Paramount Skydance Aktie
WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Paramount Skydance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Paramount Skydance veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,151 USD je Aktie gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,26 Prozent auf 6,87 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,593 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,560 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 29,87 Milliarden USD, gegenüber 28,89 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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