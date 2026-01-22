Ausblick: Paras Defence and Space Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Paras Defence and Space Technologies wird am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,00 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Paras Defence and Space Technologies noch 1,87 INR je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,24 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 45,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 857,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,80 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,01 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 4,85 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at