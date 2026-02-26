Paratus Energy Services Aktie

WKN DE: A40GSB / ISIN: BMG6904D1083

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Paratus Energy Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Paratus Energy Services gibt am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,107 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 57,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 514,0 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,416 USD im Vergleich zu 2,04 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 163,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,30 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at

