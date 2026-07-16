Ausblick: Pareto Bank ASA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pareto Bank ASA wird am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,44 NOK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 50,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 311,5 Millionen NOK gegenüber 623,4 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,57 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,13 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,26 Milliarden NOK, gegenüber 2,36 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at