Ausblick: Pareto Bank ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pareto Bank ASA veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,66 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 23,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,16 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pareto Bank ASA in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 298,6 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 605,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,38 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,13 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,23 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 2,36 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at