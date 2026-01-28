Ausblick: Pareto Bank ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pareto Bank ASA wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,93 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,91 NOK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pareto Bank ASA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 48,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 296,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 579,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,67 NOK je Aktie, gegenüber 8,29 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,28 Milliarden NOK. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,27 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at