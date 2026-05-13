Park City Group Aktie

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WKN DE: A0KEQ1 / ISIN: US7002153044

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Park City Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Park City Group wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,093 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 5,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,365 USD, gegenüber 0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 23,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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