Ausblick: Park Electrochemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Park Electrochemical äußert sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 31,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 22,3 Millionen USD gegenüber 16,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,290 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 72,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 62,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at