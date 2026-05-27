Park Electrochemical Aktie
WKN DE: A2PN0J / ISIN: US70014A1043
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Park Electrochemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Park Electrochemical äußert sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 31,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 22,3 Millionen USD gegenüber 16,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,290 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 72,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 62,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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