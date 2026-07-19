Ausblick: Park Electrochemical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Park Electrochemical stellt am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,139 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 16,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Park Electrochemical einen Umsatz von 15,4 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,653 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,560 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 82,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 73,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at