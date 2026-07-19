Park Electrochemical Aktie
WKN DE: A2PN0J / ISIN: US70014A1043
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19.07.2026 07:01:06
Ausblick: Park Electrochemical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Park Electrochemical stellt am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,139 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 16,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Park Electrochemical einen Umsatz von 15,4 Millionen USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,653 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,560 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 82,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 73,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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