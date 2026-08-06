Ausblick: Park Hotels Resorts legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Park Hotels Resorts lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen, dass Park Hotels Resorts für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,254 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Park Hotels Resorts 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 660,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Park Hotels Resorts 672,0 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,474 USD je Aktie, gegenüber -1,430 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,51 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at