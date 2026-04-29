Park Hotels & Resorts Aktie

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WKN DE: A2AQ45 / ISIN: US7005171050

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Park Hotels Resorts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Park Hotels Resorts lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Park Hotels Resorts die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,052 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,290 USD je Aktie vermeldet.

13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 609,8 Millionen USD gegenüber 630,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,21 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,459 USD im Vergleich zu -1,430 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,54 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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