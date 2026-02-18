Park Hotels & Resorts Aktie
WKN DE: A2AQ45 / ISIN: US7005171050
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Park Hotels Resorts stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Park Hotels Resorts stellt am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,052 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Park Hotels Resorts 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 623,8 Millionen USD gegenüber 625,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,350 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,01 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,53 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,60 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Park Hotels & Resorts Inc Registered Shs When Issued
|
18.02.26
|Ausblick: Park Hotels Resorts stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Park Hotels Resorts öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Park Hotels Resorts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Park Hotels Resorts zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Park Hotels & Resorts Inc Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.