Ausblick: Park Hotels Resorts stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Park Hotels Resorts stellt am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,052 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Park Hotels Resorts 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 623,8 Millionen USD gegenüber 625,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,350 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,01 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,53 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,60 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at