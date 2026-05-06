Ausblick: Park-Ohio informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Park-Ohio öffnet am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,650 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,10 Prozent auf 413,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Park-Ohio noch 405,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,10 USD, gegenüber 1,70 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,60 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at