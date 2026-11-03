Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Park-Ohio legt Quartalsergebnis vor
Park-Ohio wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,900 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 432,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 398,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,26 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,70 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,72 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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