Ausblick: Park-Ohio stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Park-Ohio stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,813 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 400,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 425,6 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie, gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,70 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at