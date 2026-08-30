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30.08.2026 07:01:06

Ausblick: Park24 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Park24 gibt am 31.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 35,72 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,15 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Park24 im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 105,07 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 228,23 JPY aus. Im Vorjahr waren 93,28 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 415,59 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 406,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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