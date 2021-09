Ausblick: Park24 präsentiert Quartalsergebnisse

Park24 wird am 14.09.2021 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2021 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -13,751 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Park24 noch -62,420 JPY je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 63,71 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 16,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -45,538 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum -302,000 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 256,15 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 268,90 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at