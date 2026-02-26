Park24 Aktie

Park24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905986 / ISIN: JP3780100008

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Park24 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Park24 wird am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Park24 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,26 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 30,35 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Park24 in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 105,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 97,27 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 138,26 JPY, gegenüber 93,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 442,30 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 406,17 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Park24 Co Ltd 11,50 -2,54% Park24 Co Ltd

