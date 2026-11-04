Parker Hannifin Aktie

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WKN: 855950 / ISIN: US7010941042

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Parker Hannifin informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Parker Hannifin wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 8,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Parker Hannifin 6,29 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,24 Prozent auf 5,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Parker Hannifin noch 5,08 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 35,73 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 28,48 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,98 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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