Ausblick: Parker Hannifin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Parker Hannifin wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,84 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Parker Hannifin 7,37 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 31,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 27,12 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,28 Milliarden USD, gegenüber 19,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at