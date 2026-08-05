Ausblick: Parker Hannifin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Parker Hannifin lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,26 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,15 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Parker Hannifin 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,57 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Parker Hannifin 5,24 Milliarden USD umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 31,30 USD, gegenüber 27,12 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 21,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 19,85 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at