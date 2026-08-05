Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Parker Hannifin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Parker Hannifin lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
24 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,26 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,15 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Parker Hannifin 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,57 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Parker Hannifin 5,24 Milliarden USD umsetzen können.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 31,30 USD, gegenüber 27,12 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 21,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 19,85 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Parker Hannifin Corp.
|
06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Parker Hannifin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Parker Hannifin-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Parker Hannifin Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Parker Hannifin Corp.
|929,00
|7,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.