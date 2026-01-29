Ausblick: Parker Hannifin vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Parker Hannifin lädt am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 7,16 USD je Aktie gegenüber 7,25 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Parker Hannifin in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 5,07 Milliarden USD im Vergleich zu 4,74 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 30,36 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 27,12 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 19,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at