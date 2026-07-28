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Parsons Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Parsons gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Parsons gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,756 USD je Aktie gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Parsons im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,44 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,29 USD, gegenüber 2,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 6,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,36 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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