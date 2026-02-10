Ausblick: Parsons stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Parsons wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,791 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Parsons ein EPS von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Parsons soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,21 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,12 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,43 Milliarden USD, gegenüber 6,75 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at