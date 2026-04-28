Parsons Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Parsons verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Parsons veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,683 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,600 USD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,64 Prozent auf 1,50 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD, gegenüber 2,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 6,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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