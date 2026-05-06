Pason Systems Aktie

Pason Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 172888 / ISIN: CA7029251088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Pason Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pason Systems öffnet am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Pason Systems nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 101,7 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,845 CAD im Vergleich zu 0,680 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 418,3 Millionen CAD, gegenüber 419,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pason Systems IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Pason Systems IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pason Systems IncShs 13,50 -10,18% Pason Systems IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX volatil -- US-Börsen in Grün erwartet -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die US-Börsen dürften die Sitzung mit Gewinnen eröffnen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen