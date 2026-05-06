Pason Systems Aktie
WKN: 172888 / ISIN: CA7029251088
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Pason Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pason Systems öffnet am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Pason Systems nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 101,7 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113,2 Millionen CAD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,845 CAD im Vergleich zu 0,680 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 418,3 Millionen CAD, gegenüber 419,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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