Ausblick: Pason Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pason Systems wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pason Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,143 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 98,6 Millionen CAD gegenüber 107,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,728 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,53 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 409,5 Millionen CAD, gegenüber 414,1 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

