Pason Systems Aktie

Pason Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 172888 / ISIN: CA7029251088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Pason Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pason Systems wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pason Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,143 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 98,6 Millionen CAD gegenüber 107,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,728 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,53 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 409,5 Millionen CAD, gegenüber 414,1 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pason Systems IncShs

mehr Nachrichten