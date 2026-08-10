Ausblick: Pason Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Pason Systems wird sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,137 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 98,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 96,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,771 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,680 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 424,0 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 419,3 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at