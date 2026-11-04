Pason Systems Aktie

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WKN: 172888 / ISIN: CA7029251088

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Pason Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pason Systems wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,243 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pason Systems ein EPS von 0,160 CAD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 111,7 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 101,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,843 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,680 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 432,0 Millionen CAD, gegenüber 419,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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