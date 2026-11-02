Patria Investment Aktie
WKN DE: A2QMNY / ISIN: KYG694511059
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Patria Investment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Patria Investment stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,282 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 101,7 Millionen USD – ein Plus von 15,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Patria Investment 88,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,33 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 428,0 Millionen USD, gegenüber 389,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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