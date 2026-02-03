Ausblick: Patria Investment verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Patria Investment wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,451 USD aus. Im letzten Jahr hatte Patria Investment einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 117,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 24,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Patria Investment einen Umsatz von 154,2 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 364,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 374,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at