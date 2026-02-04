Patrick Industries Aktie

Patrick Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873181 / ISIN: US7033431039

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Patrick Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Patrick Industries wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,728 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 73,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Patrick Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 859,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 846,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,60 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,11 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 3,87 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Patrick Industries Inc.Shs

Analysen zu Patrick Industries Inc.Shs

